Putin in Mongolia Kiev chiede arresto

(Di lunedì 2 settembre 2024) 18.50 Il presidente russo Vladimirè arrivato a Ulan Bator, la capitale della. E' la prima volta chevisita un paese che aderisce allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale che nel marzo dello scorso anno ha spiccato un mandato dinei suoi confronti per la guerra in Ucraina. I governi di diversi paesi, fra cui quello di, chiedono alladi rispettare i suoi obblighi e di procedere all'. Nessuna reazione, per ora, del governo di Ulan Bator.