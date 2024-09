Popyrin battuto da Tiafoe agli Us Open ok Zverev e Navarro

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La fatidica prova del nove condanna Alexei, 48 ore dopo la roboante vittoria su Novak Djokovic, dall’idolo locale Frances. Ai quarti di finale dell’degli Stati Uniti ci va l’americano, vittorioso sull’australiano per 6-4 7-6 2-6 6-3 in 3 ore e 2 minuti di batta. “Ho sempre sognato – ha raccontatoa fine incontro – di giocare sull’Arthur Ashe fin da quando ero bambino. Ero solito colpire un muro, ripetutamente all’infinito. Vedere le sorelle Williams alzare il trofeo al cielo, vedere Roger vincere qui un milione di volte, ha fatto sempre crescere in me la voglia di giocare su questo meraviglioso campo. E’ iconico e alla fine penso che riesca a tirare fuori il meglio di me”.