Medici per bambini cosa cambia da settembre

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nuovi incarichi per i pediatri di famiglia in provincia di Pisa a partire dal 1°. Nell’ambito territoriale di Pisa prenderà servizio come pediatra di famiglia la dottoressa Irene Pellegrini Filippeschi (ora in servizio nell’ambito territoriale di Pontedera Ponsacco). Sempre il 1, nell’ambito territoriale di Pontedera Ponsacco, prenderà servizio come pediatra di famiglia il dottor Diego Discalzi (in servizio nell’ambito territoriale di Pisa) a cui saranno trasferiti automaticamente gli assisti della dottoressa Pellegrini Filippeschi. Sempre nell’ambito territoriale di Pisa, il 1sarà anche la data in cui inizierà il proprio incarico di pediatra di famiglia la dottoressa Roberta De Tata, mentre nello stesso giorno cesserà dall’incarico la dottoressa Giulia De Bernardo.