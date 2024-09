LIVE Paolini-Muchova 3-6 2-1 US Open 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurra nel 2 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PAUL 30-0 Ace (3°). Va be, se è così, dillo. 15-0 Ace (2°) di seconda di. 2-1 NE HA UN’ALTRA, STAVOLTA SORRIDENDO LA CHIUDE! E si manda a quel paese! Ovazione,è avanti nel 2° set! 40-15 Benedizione in rete con il dritto. Speriamo di non dover rimpiangere questo quindici. 40-0vincente! 30-0 NOOOO NUMERO PAZZESCO. Palla corta, pallonetto in slice vincente! Sul suo campo ha vinto questo punto, che potrebbe essere importantissimo! Coraggio Jasmine! 15-0 Perde in lunghezza il dritto lungoriga, notizia! 1-1 A zero la ceca. 40-0 Dritto lungoriga vincente. 30-0 Non resta nel rettangolo di gioco il dritto in difesa di. 15-0 Servizio e dritto in contropiede.