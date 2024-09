Lavoro | ripartire con piede giusto dopo ferie? Da Hunters nuove opportunità e consigli no-ansia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Labitalia) - Si preannuncia un ultimo quadrimestre molto dinamico dal punto di vista delledie ricco di occasioni di crescita. Secondo i dati elaborati dall'osservatorio diGroup, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato, cresceranno del 10% le richieste di professionisti qualificati nel settore dell'energia e della tecnologia innovativa. “Il rientro dalle- precisa Silvia Movio, director diGroup - è un ottimo momento per coloro che vogliono valutaresfide professionali. Nei prossimi mesi, infatti, non mancheranno occasioni soprattutto per quei professionisti che lavorano in quegli ambiti che, nonostante un quadro economico piuttosto complicato, sembrano non risentire (o risentire meno) della crisi: tech, green ed efficientamento energetico e intelligenza artificiale.