Kompany è grata per l’esperienza al Bayern dopo l’eroismo da record di Muller

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sito inglese: Vincentha elogiato l’influenza di Thomasche l’attaccante delMonaco ha coronato la sua prestazione dacon un gol contro il Friburgo. Müller ha collezionato la sua 710ª presenza in tutte le competizioni con il, subentrando dalla panchina e superando ildi presenze per il club, stabilito dal portiere Sepp Maier, ritiratosi nel 1979. Il veterano tedesco ha festeggiato questo traguardo con stile, segnando per suggellare la vittoria per 2-0 delche domenica anche Harry Kane era andato a segno con un rigore.fece il suo esordio nelnel 2008, quandogiocò la sua ultima partita con il club in Germania, prima che il tecnico belga lasciasse Amburgo per unirsi al Manchester City.