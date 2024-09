Israele sciopera contro Netanyahu

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tel Aviv, 2 settembre 2024 – Migliaia di manifestanti stanno bloccando le strade di Tel Aviv. I negozi sono chiusi, le banche anche, i voli non decollano:è in sciopero. Nel mirino c’è solo una persona: Benjamin. E il suo Governo, naturalmente. Il cuore della popolazione è ferito, sanguinante, a causa del ritrovamento dei cadaveri di 6 ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre. Motivo per cui migliaia di persone hanno deciso di bloccare il Paese per metterealle corde, costringendolo ad accettare l’accordo con Hamas, che fermerebbe il massacro in corso (da parte delle forze di difesa israeliane) nella Striscia di Gaza. A, però, da un orecchio gli entra e dall’altro gli esce: non ne vuole sentir parlare.