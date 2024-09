Estate al mare più lunga Accordo coi baywatch per altre 3 settimane | | La bassa stagione va

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si prospetta caldo e ancora piuttosto affollato, l’ultimo mese d’in riviera: terminato l’afflusso familiare per l’imminente rientro in classe, restano ancora alcuneper giovani coppie e anziani, che da sempre costituiscono una buona fetta del turismo sambenedettese. Per loro – e per tutti gli altri, s’intende – il servizio di salvataggio insarà garantito fino al 22 settembre, dopodiché saranno gli chalet rimasti aperti a doversene occupare autonomamente. È questo l’raggiunto in riviera fra le diverse parti che contribuiscono ad organizzare la, vale a dire le amministrazioni comunali, la Capitaneria di porto e le associazioni di categoria.