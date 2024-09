Como giovane sfonda la porta di un ristorante per rubare l’incasso | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Undi origini marocchine di 19 anni è statolunedì mattina in via Muralto, nel centro di, dopo averto ladi unnel tentativo di. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, dopo essere stata avvertita intorno alle 6 di mattina che qualcuno aveva distrutto alin vetro di un locale e si era introdotto all’interno. Quando i poliziotti sono arrivato, il diciannovenne aveva in mano il registratore di cassa. Ilè provato a scappare al piano superiore deled è uscito da unalaterale con il bottino, ma è stato raggiunto dagli agenti. Una volta in Questura è stato identificato, il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine ed è risultato essere irregolare sul territorio.