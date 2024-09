Antonio Siri primo successo ad Asti | E’ stato il Palio della rivalsa Lo dedico a chi mi vuole bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Laura Valdesi Ildel riscatto, quello vinto ieri dasu Chimera da Clodia per la Torretta ad. Solo un anno fa, proprio in piazza Alfieri, aveva fatto prendere uno spavento a tutti svenendo dopo il volo da cavallo per poi riprendersi e cavarsela con una lussazione alla spalla. "Cadere fa parte del mestiere", aveva rispostonell’intervista del Tg3 Piemonte fatta pochi giorni fa. Ieri infatti è uscito da piazza vittorioso sulla grigia che andava come un treno e contro cui nulla ha potuto la rivale Santa Caterina, nonostante la rimonta strepitosa di Adrian Topalli su Carilbom, secondo. Terzo è giunto Valter Pusceddu su Arraju (San Secondo), uno dei grandi favoriti e, alle sue spalle, Federico Guglielmi (Tanaro) su Bramosu.