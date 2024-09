Vuelta a España 2024 Ben O’Connor gongola | Ho smentito tutti coloro che speravano perdessi la maglia rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Bensmentiscee riesce a mantenere laallanella tappa con arrivo al terribile Cuitu Negru. L’australiano si è difeso alla grande e ha limitato i danni nei confronti di Primoz Roglic, mantenendo 1’03” di vantaggio sullo sloveno. Queste le sue parole al termine della tappa: “Sì, sono ottimista dopo la tappa di oggi. Immagino di averle persone che si aspettavano chela. Ho avuto una giornata piuttosto buona. È un peccato che alla fine abbia ceduto qualcosa, ma è stata una delle salite più dure nel finale che abbia fatto, veramente impressionante! C’è stato un solo attacco, quello di Primoz Roglic, davvero pazzesco, poi è stata una salita uomo contro uomo tra me e lui. Ti sentivi come se non stessi andando da nessuna parte, non riuscivi a vedere nulla con la nebbia e sembrava non si andasse avanti”.