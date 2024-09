Venezia 2024 George Clooney e Brad Pitt ‘rischiano il colpo della strega’ nel loro per niente male Wolfs | la rencesione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) “Attenti alla schiena!”. In– Fuori Concorso al Festival di– i vecchietti(63) e(62) rischiano di rimanere bloccati dalstrega. Capita ai fixer, i risolviguai, i Mr. Wolf alla Pulp Fiction che quando c’è un cadavere in una camera da letto in pochi minuti devono sollevarlo, avvolgerlo nei classici sacchi di plastica e gettarlo nell’Hudson.(scesi al Lido con le rispettive consorti) si prendono bonariamente in giro nel film di Jon Watts per iprimi acciacchi d’età, compresa la gag degli occhiali da farmacia estratti dal taschino quando non riescono a leggere i numerini lillipuziani di un vecchio cercapersone.