Precipita sull' Adamello così è morto il direttore di Audi Italia

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - E' Fabrizio Longo,didal 2013, l'alpinista di 62 anni di Rimini,ieri pomeriggiondo per 200 metri mentre stava percorrendo in solitaria 3.000 metri la via ferrata che porta alla cima Payer nel gruppo dell', in Trentino. Il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto, quando si trovava a circa tremila metri, ha perso l'equilibrio,ndo nel vuoto. Longo era nato a Rimini nel 1962 ma viveva a Verona. Laureato in Scienze politiche a Roma, era entrato in Fiat Auto nel 1987 ricoprendo ruoli di responsabilita' nel settore marketing. Era poi passato al marchio Lancia con la responsabilita' del mercato italiano. Successivamente il passaggio a Bmw Italia, Aprilia (gruppo Piaggio), Toyota Italia, Hyundai, fino ad approdare adnel 2013.