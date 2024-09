LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 domenica 1 settembre | Luna Rossa-Alinghi DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Nuova giornata di regate a Barcellona, sede dellaCup, torneo di selezione del challenger che sfiderà New Zealand nel match di America’s Cup. Oggi1°sfiderà da prima della classe, il team svizzero che al momento è ultimo con tre sconfitte e zero vittorie. Occhio però al meteo che segnala il rischio pioggia. Ieri Bruni e compagni hanno battuto di 24” American Magic e poi hanno preceduto di un minuto e 24 Ineos Britannia. La regata diè in programma alle 15:22. Prima ancora, alle 14:10,sfiderà New Zealand, mentre alle 14:46 è in programma il confronto tra Ineos Britannia e Orient Express. A chiudere il programma saranno American Magic e New Zealand (non conta per la classifica). Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00.