Il Bournemouth reagisce mentre Villa e Brentford vincono

Il terzo turno della Premier League è stato ricco di emozioni, con la pioggia di gol segnati sabato pomeriggio. Brighton e Arsenal dettano il ritmo nel calcio d'inizio, pareggiando 1-1 e causando l'espulsione di Declan Rice. Ma c'era ancora molto da fare prima dello scontro serale tra West Ham e Manchester City. Continuate a leggere per scoprire cosa è successo al calcio d'inizio delle 15:00. Nottingham Forest 1-1 Wolves Sabato pomeriggio, nel derby delle Midlands, il Nottingham Forest e i Wolves non sono riusciti a distinguersi. Termina al livello del City Ground. foto.twitter.com/SADykEw1Kq — Foresta di Nottingham (@NFFC) 31 agosto 2024 I Tricky Trees sono passati in vantaggio grazie all'affidabile Chris Wood, autore di un gol dopo 10 minuti.