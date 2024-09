FI Lega Salvini Noi Moderati e Unione di Centro | Crisi idrica e sanitaria De Luca e Mastella si dimettano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiForza Italia, Noididel Sannio tornano a denunciare la gestione fallimentare delle risorse sanitarie e idriche e chiedono le dimissioni immediate del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, e del Sindaco di Benevento, Clemente. “Questa richiesta – spiegano – nasce dall’aggravarsi di problemi cruciali che affliggono la nostra comunità e il nostro territorio. I cittadini sanniti sono ormai da troppo tempo provati dalla carenza di servizi essenziali. Il sistema sanitario è allo sbando, incapace di rispondere in modo adeguato ai bisogni della popolazione, con una gestione che ha compromesso gravemente la qualità dell’assistenza, soprattutto in ambito ospedaliero.