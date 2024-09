Dominate the water chiude con il botto la tappa di Cattolica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Un’altra grande giornata di sport ha chiuso questa mattina l’edizione 2024 ditheche ha superato il successo dell’edizione dello scorso anno. “Grazie ancora a Gregorio Paltrinieri e a questo evento con cuisi fa ambasciatrice non solo di uno sport bello come il nuoto in acque libere, ma anche di un tipo di sport sostenibile – commentano la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco Alessandro Belluzzi –theha portato la nostra città su una grande vetrina internazionale e confermato come il nostro territorio sia adatto a questa e a tante diverse discipline. Ringraziamo anche la Regione Emilia-Romagna per aver scelto di nuovo la nostra città e anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini e il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi.