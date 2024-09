Anywhere Anytime la recensione | un cinema sociale nel segno di un nuovo Neorealismo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) Milad Tangshir guarda a Ladri di biciclette di Vittorio De Sica per raccontare la storia di Issa, migrante senegalese che cerca di sopravvivere in un Paese che non lo vede. Unico film italiano in concorso alla Settimana Internazionale della Critica. Le nostre città sono piene di invisibili. O meglio, sono piene di persone che scegliamo di non vedere. Un po' perché ci fa comodo, un po' perché siamo esseri egoisti. Un po' perché scegliamo di non guardare negli occhi la disperazione di chi cerca di sopravvivere. C'è chi prova a farlo salendo in sella a una bici dalla vernice sbeccata e pedalando in giro per la città ogni volta che sul telefono arriva una notifica. Uno zaino quadrato in spalla, e via. Issa (l'esordiente non professionista Ibrahima Sambou) è uno di loro. Arrivato dal Senegal in cerca di un futuro