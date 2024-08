Via Polesine flash mob dei precari A Milano assunti 943 insegnanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) "Ministro, gli idonei meritano". Unmob è stato organizzato ieri mattina dai vincitori del concorso del 2020 ai piedi dell’Ufficio scolastico regionale, in via(in parallelo ad altre iniziative che si sono svolte in altre città). Una delegazione è stata ricevuta dall’Ufficio scolastico che "si è impegnato a pubblicare quanto prima un comunicato su tempi e modi dello scorrimento delle graduatorie. Ormai è tardi per entrare di ruolo in questo anno scolastico ma dall’Usr proviene l’impegno a garantire lo scorrimento degli idonei", spiegano i portavoce. Nel frattempo continuano le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato.