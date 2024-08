Thuram ribadisce una nuova veste in Inter-Atalanta | Ausilio ci aveva visto lungo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Marcusè il mattatore delle prime giornate del campionato di Serie A dell’. Il francese sta gradualmente acquisendo i crismi del bomber, così comeintraPieronegli scorsi anni. L’INTUIZIONE – Marcusera stato scelto dall’, grazie alla supervisione di Piero, come il sostituto ideale di Romelu Lukaku quando quest’ultimo fu acquistato dal Chelsea per 115 milioni. Il francese non arrivò, con i nerazzurri che virarono su Joaquin Correa, a causa di un grave infortunio che lo colpì proprio quando si stava trattando per il suo acquisto. La storia non è finita però così, per fortuna.ha continuato a intrattenere contatti con lui e il suo entourage, affondando il colpo per il suo acquisto nella scorsa estate a parametro zero. Soffiandolo al Milan, a cui era vicinissimo.