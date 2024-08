Sono volato in Germania per vedere il futuro degli scarpini da calcio ed era… schiumoso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: “Aspetta un attimo, possiamo fare delle foto?” QuattroQuattroDuealla sede centrale della Puma a Herzogenaurach con in mano un prototipo di scarpino da football che Marty McFly potrebbe indossare se giocasse alla Sunday League. Per quanto accattivanti, è chiaro che questo scarpino è ancora in fase di prototipo. Perla versione finita, ti servirà un condensatore di flusso. Un’ora prima avevamo firmato un accordo di riservatezza di 15 pagine, prima di avere 20 minuti per visitare uno spazio grande quanto uno showroom di automobili, in cui erano esposti tutti i prodotti Puma per la stagione 2025-26. Ora puoi capire che siamo leggermente confusi sul fatto che Romain Girard, Head of Innovation di Puma, ci stia incoraggiando attivamente a fotografare e filmare un prodotto che è almeno a tre stagioni di distanza dalla produzione di massa.