Napoli-Parma fa 49 | dai tre rigori nel ’91 all’esordio di Gattuso

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Ilè stato corsaro aper cinque volte, tutte in Serie A: la più cocente, nel 97/98, quando sediolini infiammati e lacrimogeni ebbero la meglio sullo “spettacolo” del campo. Stasera sarà la quarantanovesima volta che iled ilsi affronteranno, tra A, B e Coppa Italia. Aarriva la squadra più in forma di quest’inizio di campionato: il passaporto delrecita quattro punti tra Fiorentina e Milan. Gli azzurri di mister Conte avranno indubbiamente i favori del pronostico e, soprattutto, quelli del pubblico, galvanizzato da un calciomercato vertiginoso – in senso buono – nell’ultima settimana utile. Dopo la vittoria contro il Bologna della settimana scorsa, ilè chiamato alla conferma, per ristabilire, prima della sosta, gli equilibri dei propri obiettivi stagionali.