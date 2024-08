Lukaku prende la 9 di Osimhen | ecco i numeri dei nuovi acquisti del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Romeluindosserà nella maglia numero 9 di. Idi Gilmour, McTominay e degli altriarrivi. La lista completa. Ilha un nuovo numero 9: Romelu. L’attaccante belga eredita la maglia che per quattro anni è appartenuta a Victor, escluso dalla lista per la Serie A.numero 9: l’ufficialità dalla Lega La conferma è arrivata direttamente dal sito della Lega Serie A. Scorrendo l’elenco dei giocatori a disposizione di Antonio Conte per il campionato, accanto al nome dicompare il numero 9. Questa scelta segna definitivamente il passaggio di consegne tranell’attacco del, sottolineando la centralità del belga nel progetto tecnico di Conte.