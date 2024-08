Ha sentito cosa ha detto Conte su Renzi? | Schlein in imbarazzo in tv come risponde

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ellyriappare in tv e lo fa a In Onda. L'intervista in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese, la segretaria del Pd prova a fare il punto. Il campo largo è agitato dal rientro die di Italia Viva nel centrosinistra. Una circostanza che ha irritato e non poco Giuseppeche proprio in queste ore ha bocciato l'alleanza con iani mettendo un pietra tombale sul campo largo e criticando in modo aspro il Pd: "Sono convinto che resuscitare, premiandolo dopo la disfatta elettorale europea e i suoi ripetuti fallimenti, sia una scelta che avrebbe un costo pesantissimo per la serietà e credibilità del progetto di alternativa a Meloni.