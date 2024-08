Cultura | Palmaroli Osho ' smentisco di essere organizzatore mostra Futurismo' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Ho letto su diverse testate il mio nome comedellasul, e ci tengo a smentire questa notizia perché questo non è vero e non dirlo non sarebbe rispettoso verso chi è l'effettivo curatore. Non sono io perché non ne avrei titolo. Io faccio parte del comitato scientifico ma con un altro ruolo, un ruolo ben preciso che non è quello di organizzare l'esposizione". Risponde così Federicoin arte '', contattato dall'Adnkronos per raccontare la grandesulin programma alla Galleria d'Arte Moderna di Roma a fine ottobre- primi di novembre fortemente voluta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Il curatore è Gabriele Simongini, che è uno storico dell'arte e che se ne occupa assieme ad altri dal punto di vista scientifico.