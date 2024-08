Andrea Zenga si sbilancia e svela la situazione sul parto di Rosalinda Cannavò

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 31 agosto 2024) Manca pochissimo alla nascita del figlio di. Ilera previsto per la fine di Agosto 2024 ma a quanto pare si andrà a Settembre, salvo sorprese dell’ultima ora. A fare chiarezza è stato proprio, che ha condiviso la foto che vede nell’articolo accompagnata dalla seguente didascalia: “Ancora nulla solo falsi allarmi cenetta per distrarci un po’.” Le confessioni scottanti disull’intimità con, conosciuta anche come Adua del Vesco, si è lasciata andare a dichiarazioni a luci rosse riguardanti la sua relazione con l’attuale fidanzato. La loro love story ha esordito proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, lei pur essendo fidanzata da alcuni anni con Giuliano Condorelli; ha preferito intraprendere una nuova avventura amorosa con