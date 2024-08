US Open 2024 clamoroso a New York | Carlos Alcaraz eliminato! Botic van de Zandschulp firma l’impresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)a New(n.3 del mondo), vincitore quest’anno del Roland Garros e di Wimbledon, è statonel secondo turno degli US. Una sconfitta netta contro uno strepitosovan de(n.74 del ranking). Il rappresentante dei Paesi Bassi è stato autore della miglior prestazione della carriera. Di contro, Carlitos non ha mai trovato la giusta continuità al servizio ed è stato battuto sullo score di 6-1 7-5 6-4. Pertanto, sarà van dead affrontare il britannico Jack Draper nel terzo turno del Major americano. Nel primo set si comprende immediatamente che non è l’dei giorni migliori. La battuta non funziona e i colpi profondi dell’avversario non danno tregua. Arrivano due break nel secondo e sesto game, senza che il fuoriclasse di Murcia riesca a trovare delle valide contromisure. Il 6-1 è la logica conseguenza.