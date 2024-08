Titanic il naufragio rivive in una mostra allo Scalo Farini di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)– “Ti fidi di me?”, “Jack, sto volando”: i fan e gli appassionati della disavventura delavranno già capito come il celebre dialogo appartenga al film del 1997 di James Cameron, con Kate Winslet e Leonardo di Caprio. Le immagini dell’amore clandestino dei due potrebberore nella mente dei visitatori della, – an Immersive Voyage“. L’esposizione, approdata in Europa e aperta adal 7 agosto (che continuerà almeno fino a ottobre), è incentrata proprio sul transatlantico. Nonostante siano passati 112 anni daldella nave da crociera più famosa del mondo, nel tempo, il fascino di quella che è una vera tragedia non è mai diminuito, ma anzi è aumentato. L’Exhibition Hub Art Center diospita la, in co-produzione con Exhibition Hub e Fever con il Patrocinio del Comune di, Municipio 9.