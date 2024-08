Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2024 | Luna in Leone Acquario stanco

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'diFox del 31è pronto a svelare in anteprima come si concluderà questo intenso e afoso mese, che ha segnato la vita di molti segni zodiacali. Bene o male, c'è chi si preparerà a ripartire in vista della seguente settimana, e chi invece proverà delle emozioni contrastanti, tra gioia e nostalgia per il passato e il futuro. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 31, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.31diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede un sabato armonioso, in cui saprai stare con altra gente. Sarai anche inventivo e ti darai un gran da fare. Non prendere sotto gamba un nuovo incontro. Toro - L'diFox del Toro ti trova fuori forma e consiglia di rinviare le cose che ti stanno a cuore.