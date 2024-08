Omicidio Sharon com’è stato fermato l’assassino I due testimoni stranieri i 4 coltelli e la confessione | Dovevo uccidere qualcuno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il presunto assassino diVerzeni èrintracciato anche grazie alla “collaborazione di dueregolari, di origini marocchine, che si sono presentati spontaneamente in caserma dai carabinieri e riferito ciò che sapevano e le cose strane che avevano visto”. A dirlo è la procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota durante la conferenza stampa seguita al fermo di Moussa Sangare, gravemente indiziato e reo-confesso per il delitto della donna uccisa a coltellate per strada a Terno d’Isola, in Provincia di Bergamo. Gli viene conteil reato dipremeditato. “Già nelle prime 24 ore sapevamo di essere sulla pista giusta, ma avevamo bisogno di tranquillità per svolgere le indagini”, ha spiegato Rota.