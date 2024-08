Nicole Kidman suocera ricca e impossibile in The Perfect Couple

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2024)si è data alle serie tv. Pur non disdegnando il grande schermo, sul quale continua ad essere protagonista, l’attrice di origini australiane ha collezionato negli ultimi anni numerosi titoli “a puntate” e a questa collezione sta per aggiungersi The, disponibile su Netflix dal 5 settembre 2024. Sei episodi per raccontare un’indagine inquietante, che metterà a dura prova una facoltosa famiglia della quale Greer Garrison Winbury, il personaggio della, è leader indiscussa. Scrittrice ed autrice di numerosi romanzi, si mostrerà ostile fin da subito al matrimonio del figlio Benji (Billy Howle) con la giovane Amelia (Eve Hewson), ma non baderà a spese per organizzarlo.