Inizia il Processo Verso il Presunto Uccisore dell' Orsa Amarena

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'Aquila - A un anno dall'uccisione, simbolo'Abruzzo, si avvicina il momentoa verità giudiziaria per Andrea Leombruni, l'allevatore marsicano accusato di aver sparato intenzionalmente all'animale. La Procura ha chiuso le indagini lo scorso 25 giugno e ha scelto la stradaa citazione diretta a giudizio per Leombruni, che ora dovrà affrontare unin tribunale. Le accuse mosse contro di lui sono pesanti: uccisione di animali aggravata da crudeltà ed esplosioni pericolose in luogo abitato. Il caso ha suscitato una forte reazione pubblica, con manifestazioni organizzate in Abruzzo per ricordare, un esemplare amato e rispettato dalla comunità marsicana.