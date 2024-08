Formula 1 2024 in diretta GP Italia Sky Sport e NOW Monza LIVE in chiaro TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) il fine settimana più atteso per gli appassionati di1, con il Circus sbarca nel leggendario circuito diper il Gran Premio d’. Un weekend adrenalinico ed emozionante tutto che Sky seguirà minuto per minuto con interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimentidal Tempio della Velocità.L'attesissimo Gran Premio d’, è la gara di casa per eccellenza della Scuderia Ferrari HP, all'Autodromo Nazionale di. Con una sola eccezione risalente al 1980, il circuito lombardo è sempre stato il teatro di questa competizione, vantando una storia e una tradizione uniche nel panorama mondiale, essendo stato costruito ben 102 anni fa. Quest'anno, tuttavia, il Gran Premio presenta molte novità significative.