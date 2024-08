Cittadella la festa al Mammut | La prima la giochiamo al Braglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nello splendido scenario delClub laVis Modena si è presentata ieri sera a pochi giorni dal debutto casalingo in Coppa di D, domenica a San Damaso col Corticella, e a 10 giorni dalla storica "" in D dell’8 settembre col Piacenza, che sarà al "", come annunciato ieri dal presidente Marco Lei. "Abbiamo avuto ok dall’assessore Bortolomasi - ha spiegato - e invieremo al Piacenza e alla Lnd la richiesta di cambio di campo, possiamo dire che al 100% il debutto sarà al". La serata, con oltre un centinaio fra sponsor e invitati, è stata l’occasione per la società del patron Paolo Galassini per presentare l’ultimo innesto Luca Mora, centrocampista ‘88 ex A e B fra Spal e Spezia, in cui arrivo potrebbe portare alla partenza di un over.