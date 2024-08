Campo largo l’ex segrtario dem Enrico Letta | Alleanza con Renzi? Mi fido di Elly Schlein Poi il sorriso sarcastico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alla festa nazionale del Pd di Reggio Emilia è stata la volta di, ex segretario del partito che ha risposto alle domande sull’Europa, concedendosi nel finale qualche battuta sulla politica interna. In particolare, alla domanda su cosa pensasse dell’allargamento dela Italia Viva di Matteo, ha detto che preferisce non rispondere, per evitare che le sue parole possano essere equivocate: “Midi” ha detto, salvo poi concedersi unin risposta alla domanda della sua intervistatrice: “Quindi non si fida di?” (forse, quell’stai sereno, brucia ancora). L'articolodem: “con? Midi”. Poi ilproviene da Il Fatto Quotidiano.