Bolzano il caso della classe per non tedeschi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gli uni la chiamano "speciale", gli altri "ghetto". La scuola elementare di lingua tedesca Goethe nel centro diintroduce per la prima volta una primaformata solo da bambini "non", cioè italiani e migranti. Ed è subito polemica. La Svp è divisa, FdI storce il naso ("se l’avessimo fatto noi"), opposizione e Anpi sono critici. La preside Christina Holzer spiega: "C’è unain cui tutti partono da zero, nessuno parla tedesco. Devo garantire l’insegnamento, ma non devo perdere di vista i bimbi di madrelingua tedesca". In Alto Adige vige il principio dell’insegnamento nella madrelingua. Ci sono infatti scuole tedesche, italiane e ladine (in val Gardena e val Badia).