Agatha All Along | Il nuovo trailer presenta il personaggio misterioso di Joe Locke

(Di venerdì 30 agosto 2024) Settembre è quasi arrivato, il che significa che i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno avvicinando alla prima diAll, l’attesissimo spinoff di WandaVision con Kathryn Hahn nel ruolo diHarkness. Undella serie è stato rilasciato all’inizio del mese al D23, e i Marvel Studios hanno appena rilasciato un altro. Questa volta, il filmato si concentra suldi Joe, che al momento è noto solo come “Teen”. Sebbene esistano alcune teorie sul ruolo dinel film, tra cui quella di interpretare Billy Maximoff, ilrivela che non è in grado di pronunciare il suo nome ad alta voce. Teen è vittima di una sorta di incantesimo? “Potere. Tradimento. Vendetta”.