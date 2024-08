Adesso vivo così Alessia Merz lontana dalla televisione che fa e com’è oggi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Che fine ha fatto? La ricorderete in tanti, l’ex protagonista di “Non è la Rai” ha avuto un successo strepitoso dai 18 ai 31 anni, poi è arrivata improvvisamente la decisione di lasciare il mondo dello spettacolo. Ma perché? L’ha spiegato lei stessa in una intervista a Monica Setta durante una delle ultime puntate di “Storie di Donne al Bivio“, trasmissione che va in onda su Rai2 in seconda serata il mercoledì. La 49enne trentina ha ripercorso la sua intensa carriera tra tv, cinema e pubblicità. C’è stato un momento in cui tutti la volevano: dopo Non è la Rai è arrivato Striscia La Notizia, ma anche film, fiction e l’esperienza come conduttrice.svela il motivo o i meglio i motivi che l’hanno spinta a ritirarsi da quel mondo che le ha dato tanto.