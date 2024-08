Via alla festa dal titolo Piccolo Principe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mancano pochi giorni al via della grandedi Corsico che anche quest’anno propone tante occasioni di divertimento e incontro per grandi e piccoli. Il tema scelto è il. È proprio vero quello che si legge in questo bellissimo libro: “Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Spettacoli musicali, magia e trasformismo, teatro, giochi, concerti, mostre, street food, laboratori per bambini e adulti, momenti dedicati allo sport, arte, giocoleria, “libri da asporto”, contest musicale “Corsico Energy”scoperta dei talenti del territorio e tanto altro. Da non perdere, sabato 7 settembre, la Notte Bianca dei giochi, con negozi aperti, punti ristoro, luna park, spettacoli, magia e musica. In questa edizione lacoinvolge anche il Quartiere Burgo e il quartiere di Piazza Europa, con eventi dedicati.