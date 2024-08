Traffico Roma del 29-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione abbastanza scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale in viale Appia la polizia locale Ci Segnalarallentato per un incidente all’altezza di via Vasto in direzione Piazzale Appio in viale dello Stadio Olimpico possibili Disagi con rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all’altezza di Piazzale Maresciallo Giardino fine chiusa per lavori la tangenziale est tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni la riapertura anticipata prevista questa sera intorno alle ore 20:30 per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ