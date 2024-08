Schafer DS Lipsia pensa all’Inter | In serbo viaggi interessanti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilsarà una delle avversarie nella prima fase della Champions League per l’Inter. Marcel, direttore sportivo del club francese, dice la sua sui sorteggi. AMBIZIOSI – L’Inter aspetta a San Siro, tra le altre rivali di Champions League, anche il. Il direttore sportivo Marceldichiara in merito: «Abbiamo assistito al sorteggio della fase a gironi con grande emozione e gioia. Quattro grandi partite casalinghe attendono i nostri tifosi. Abbiamo inanche. Ero particolarmente contento del biglietto del Celtic Glasgow. Siamo molto ambiziosi, abbiamo grandi aspettative su noi stessi e vogliamo fare notizia in questa competizione. Gioco in Bundesliga da oltre 20 anni, ma quando arrivi a giocare in Champions League con il tuo club, quella sensazione è il massimo.