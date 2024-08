Roma omicidio e incendio | arrestato un 55enne Litigi con la vittima per l’affitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Avrebbe picchiato un uomo per poi dare alle fiamme l’appartamento, inscenando forse una morte accidentale: unrumeno è statoa seguito di un’indagine della procura della Repubblica di. Si trova ora in carcere sotto custodia cautelare. La vicenda ha avuto inizio nel luglio dello scorso anno, quando un militare fuori servizio ha notato del fumo provenire da una palazzina in via Appia Nuova. Dall’abitazione in fiamme sono usciti il sospettato e un altro uomo suo connazionale, mentre il cadavere di un terzo è stato trovato in una delle stanze, quella da cui l’sarebbe partito. Le indagini sono state condotte dagli investigatori del commissariato Appio. Dall’autopsia è emerso che la– prima di morire a causa delle inalazioni del fumo dell'– era stata pesantemente malmenata.