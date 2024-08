Olio di Neem proprietà e benefici del nettare ayurvedico

Leggi tutta la notizia su amica

Conosciuto principalmente per le sue funzioni insetticide e antiparassitarie per le piante, l'diha diversi risvolti anche nel mondo dell'erboristeria, della cosmetica e della farmaceutica. In Occidente è meno noto, ma in Oriente è uno degli alleati naturali di bellezza e salute, uno dei nettari dell'Ayurveda. La sua traduzione dal sanscrito è, appunto, "sostanza che dona salute". di, alleato beauty per pelle e capelli L'disi ottiene dalla spremitura a freddo dei semi all'interno dei frutti dell'omonimo albero, l'Azadirachta Indica.