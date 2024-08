Naufragio Bayesian il comandante dello yacht James Cutfield ha lasciato l' Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 29 agosto 2024)del velieroaffondato il 19 agosto davanti alle coste palermitane, hal’. Lo skipper, indagato percolposo e omicidio colposo plurimo, è partito a bordo di un volo privato diretto in Spagna. L’uomo ha infatti deciso di fare ritorno a Maiorca, dove vive con la moglie, e di attendere lì l’evolversi delle indagini in corso. Nei suoi confronti non ci sono infatti provvedimenti restrittivi ed eventuali atti istruttori potranno essere svolti anche nei paesi in cui ha scelto di risiedere. Lo stesso vale per gli altri due indagati, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e Matthew Griffiths, membro dell’equipaggio che la notte delera di guardia in plancia. Il primo è andato in Spagna con, il secondo aveva già raggiunto Nizza nel pomeriggio di ieri.