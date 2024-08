LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | spettacolo Italia! Barlaam e Morelli d’argento! Tris di bronzi!

Leggi tutta la notizia su oasport

19.54: Gli atleti entrano a bordo vasca. 19.45: C'è stefano Raimondi pronto al via dei 50 stile libero S10 maschile. Questi i protagonisti della finale: Zeiad Tarek HASBY, Egypt (EGY) Ihor NIMCHENKO, Ukraine (UKR) Phelipe Andrews MELO RODRIGUES, Brazil (BRA) Thomas GALLAGHER, Australia (AUS) Stefano RAIMONDI, Italy (ITA) Rowan CROTHERS, Australia (AUS) Dmitry GRIGOREV, Neutral Paralympic Athletes (NPA) Fernando LU, Canada (CAN) 19.39: Trionfo della cine Jiang con 32?59, argento per gli USA con Marks in 32?90, bronzo per l'ucraino Hontar in 33?01. 19.38: al via la finale dei 50 stile libero S6.