Lite De Rossi-Cristante in allenamento acque agitate alla Roma Cosa sta succedendo

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 –ad alta tensione ieri, dopo che il tecnico Daniele Dee il centrocampista Bryansarebbero quasi venuti alle mani. In quella che era la prima seduta in vista della sfida contro la Juve di domenica, tra i due sarebbero volate parole grosse, tanto che sarebbero intervenuti gli altri calciatori e lo staff per evitare l’escalation. Tutto sarebbe nato da un pallone perso dall’ex Milan e dmancata corsa per andare a recuperarlo. Gesto che avrebbe fatto scattare la rabbia di De. Sullo sfondo un inizio campionato deludente per– arrivato 5 anni fa a Trigoria dall’Atalanta per 22 milioni di euro –, tanto da essere stato sostituito all’inizio del secondo tempo sia contro il Cagliari che contro l’Empoli, dopo essere stato ripreso più volte dal tecnico.