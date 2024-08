Jannik Sinner il colpo pazzesco che spiana Michelsen il video è virale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Turno facile percontro lo statunitense Alexnei trentaduesimi di Us Open. Il numero 1 del mondo ha battuto, n. 49 Atp, in tre set netti con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 in poco più di un'ora e quaranta di gioco. E sui social è diventato giàilcon cuiha di fatto chiuso i giochi conè apparso in forma e di fatto è stato in partita tutto il tempo con la concentrazione al massimo.ha regolato i conti negli ultimi giorni con chi l'ha attaccato sul caso doping pur sapendo che l'azzurro non aveva alcuna colpa. Ma si sa, anche nello sport, l'invidia per i successi altrui è una brutta bestia.