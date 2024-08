Frattamaggiore | vuole i soldi per droga e torna con una lama da 32 centimetri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024). Maltratta la madre per ottenere il denaro per la. Quando riarmato trova i carabinieri ad aspettarlo La Centrale Operativa segnala ai carabinieri della compagnia di Caivano una lite in famiglia a. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano arrivano sul posto e prendono contatti con la vittima. Si tratta di una 51enne del posto. La vittima ha appena litigato con il figlio che si è allontanato e il motivo è sempre lo stesso: le continue richieste di denaro per comprare la. I militari ascoltano la donna per ricostruire la dinamica di quanto appena accaduto e per comprendere il disagio familiare che si sta consumando. Passano pochi minuti però e il 30enne ria bordo di un’auto. L’uomo è incurante della presenza della pattuglia e si avvicina parcheggiando a pochi metri.