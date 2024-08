Francesca Sorrentino sale sul trono di UeD | la reazione del suo ex Manuel Maura

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, durante la prima registrazione della trasmissione sono stati presentati i nuovi tronisti, e tra di loro c’è anche. La ragazza è stata confermata, dato che il suo nome era circolato in rete in questo periodo e tanti erano i telespettatori che non vedevano l’ora di vederla cimentarsi in questa nuova esperienza. In ogni caso, in tanto erano anche curiosi di sapere quale sarebbe stata ladel suo ex, che non è tardata ad arrivare.