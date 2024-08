Dodicesima tappa Vuelta 2024 | Prima volta per Castrillo O’Connor sempre in rosso

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024)vittoria in carriera per Pablocbe conquista la., da Orence ad Estacion de Montana de Manzaneda di 137,5 km, davanti a Max Poole e Miguel Soler.Tutto tranquillo in classifica generale conleader.: LA CRONACA La fuga di giornata si è formata subito con nove corridori all’attacco: Marc Soler, Oscar Rodriguez, Mauri Vansevenat, Carlos Verona, Mauro Schimd, Louis Mentijes, Max Poole, Harold Tejada e Pablo. Il gruppo ha lasciato andare i battistrada che hanno accumulato un vantaggio di sette secondi potendosi così giocare la vittoria. Il primo a muoversi in vista della volata è Verona, poi è stata ladiche ha guadagnato circa trenta secondi sugli inseguitori. Gli avversari hanno tentato di riprendere lo spagnolo ma senza riuscirci.